شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الاتصالات السابقين يشاركون بالمؤتمر العالمى للاتصالات بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من الوزراء الحاليين والسابقين بافتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة من 28 الي 22 نوفمبر، وعلى رأسهم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والإنتاج الحربي والآثار بالإضافة إلى وزراء الاتصالات السابقين الدكتور عاطف حلمي والمهندس ياسر القاضي والمهندس هاني محمود والدكتور محمد سالم.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

ولأول مرة منذ 20 عاما ينعقد المؤتمر خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة ويحدد المؤتمر معايير ترددات الجيل الخامس للمحمول.