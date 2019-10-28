"هيئة تعاونيات البناء والإسكان" تنظم المؤتمر الدولى الثالث للإسكان التعاونى

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ومن جانبه قال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن المؤتمر به عدة محاور، الأول، محور التعاونيات المستدامة: النظريات والأهداف، والثاني، محور الحوكمة وإدارة منظومة التعاونيات المستدامة، والمحور الثالث، المجتمعات التعاونية المستدامة والتنمية الاقتصادية، والمحور الرابع، التعاونيات المستدامة والمشاركة المجتمعية، والمحوران الخامس والسادس، يتمثلان في العمارة التفاعلية وتحديات التعاونيات المستدامة، وتطوير الأطر التشريعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للتعاونيات.
وقال الدكتور حسام رزق: ترحب اللجنة العلمية للمؤتمر بتقديم أوراق بحثية في أية موضوعات أخرى تناقش ربط الأنشطة التعاونية بأهداف التنمية المستدامة 2020.
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