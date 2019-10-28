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وزير الإسكان يصل لمدينة شيكاغو الأمريكية للمشاركة فى مؤتمر المبانى شاهقة الارتفاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، وذلك للمشاركة فى مؤتمر المبانى شاهقة الارتفاع، وذلك برفقة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على مكتب الوزير.

 

وأوضح وزير الإسكان أن المشاركة فى المؤتمر العالمى لمجلس المبانى شاهقة الارتفاع، باعتبار جمهورية مصر العربية دولة الشرف، لتكون بداية للإعلان والترويج عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأشار الوزير إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات: سكنى، إدارى، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتنفذها شركة (cscec) الصينية، وبمشاركة كبرى المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة.

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