شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز الطبيعى لـ2.3 مليون وحدة سكنية فى 20 محافظة منتصف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس"، عن مشروع توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية والممول بقرضين من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنحة من الاتحاد الأوروبي يهدف المشروع إلى توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير أن نطاق المشروع سيكون بمحافظات" القاهرة/ الجيزة/ الأسكندرية/الاسماعيلية/ مطروح/ المنوفية/ القليوبية/ الدقهلية/ الغربية/قنا/ سوهاج/ أسوان / بني سويف/ أسيوط/ كفر الشيخ/المنيا/ دمياط/ البحيرة/ الأقصر/ الفيوم"موضحا انه مخطط انتهاء المشروع في 30 / 6/ 2021.

أما عن قيمة التمويل، فقيمة القرض من البنك الدولى 300 مليون دولار، وقيمة القرض من الوكالة الفرنسية للتنمية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة من الإتحاد الأوروبي تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية تقدر بـ ( 68 ) مليون يورو تخصص لأربعة أفرع كما يلي:

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10 مليون يورو لمهمات مشروع توصيل الغاز للمنازل، 45 مليون يورو لدعم جزئى لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المستحقين الأكثر إحتياجا، و10 مليون يورو تخص برامج إدارة تخطيط الموارد ERP بشركة إيجاس و3 مليون يورو تخص الدعم الفنى لجهاز تنظيم مرفق الغاز Gas Regulator.

وذكر التقرير أنه سيتم تنفيذ أعمال المشروع من خلال شركات تاون جاس وغاز مصر وغاز الأقاليم و سيناء للغاز وغاز القاهرة وناتجاس ومجموعة طاقة للغاز والفيوم للغاز.

وذكر التقرير الموقف التنفيذي للمشروع والذي يتضمن اتفاقيات قرض البنك الدولي التوقيع النهائى على اتفاقية قرض البنك الدولى بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، وتوقيع إتفاقية المشروع بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير وإيجاس، وتوقيع اتفاقية إعادة الاقراض الخاصة بقرض البنك الدولى بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى (طرف أول) وإيجاس (طرف ثانى) عام 2014 وإعلان تاريخ نفاذ مشروع البنك الدولى اعتباراً من 2015/2/11 وإلغاء 200 مليون دولار من قرض البنك الدولى ليصبح 300 مليون دولار بدلا من 500 مليون دولار.