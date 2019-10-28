شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الإعلام والترفيه والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.21%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.37%، فقطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.26%.
وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.91%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 3.29%، ثم أسمنت العربية بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم "الزامل للصناعة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.38% ثم زين السعودية بنسبة 2.18%، ثم ينساب بنسبة 1.54%.
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