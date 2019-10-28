تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الإعلام والترفيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسرا 10.12 نقطة ليصل إلى مستوى 7881.61 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.52% رابحا 20.53 نقطة ليصل إلى مستوى 3977.97 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 27.2 مليون سهم بقيمة 589 مليون ريال، وارتفعت أسهم 69 شركة، فيما تراجعت 83 شركة. Advertisements وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.21%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.37%، فقطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.26%. وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.91%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 3.29%، ثم أسمنت العربية بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم "الزامل للصناعة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.38% ثم زين السعودية بنسبة 2.18%، ثم ينساب بنسبة 1.54%.

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