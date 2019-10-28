شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى ومؤشر الأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14248 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2057 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 17168 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 5272 نقطة. فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1407 نقطة.

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