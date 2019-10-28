شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% خاسرا 15.53 نقطة ليصل إلى مستوى 5759.82 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% خاسراً 17.16 نقطة ليصل إلى مستوى 6274.38 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% خاسراً 12.31 نقطة ليصل إلى مستوى 4757.27 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات على 84.2 مليون سهم بقيمة 9.9 مليون دينار كويتى عبر 3199 صفقة. وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%. وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.27%، تليه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.69%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 5.56%، فيما تصدر سهم "شركة أبيار للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.48% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.91%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 8.16%.

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