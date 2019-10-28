شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر مع تركز أنظار الأسواق على قرار المركزى الأمريكى بشأن الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الذهب دون تغيير يُذكر تقريبا اليوم الاثنين، بعد أن سجل قفزة بنحو 1% فى الجلسة السابقة، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره فى وقت لاحق من الأسبوع، بينما يكبح إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

واستقر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1504.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن الأصفر فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1506.70 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطى الاتحادى يومى 29 و30 أكتوبر، مع توقع متعاملين لاحتمال نسبته 90.4% بأن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لأداة فيدواتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي وخفض المركزى الأمريكى بالفعل أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى إن الولايات المتحدة تبلى بلاء حسنا جدا فى مفاوضاتها التجارية مع الصين وإن الصين ترغب فى إبرام اتفاق بشكل ملح للغاية.

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وعززت التصريحات شهية المستثمرين للأصول المرتفعة المخاطر، مما دفع الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر اليوم.

وتأثرت أسعار الذهب أيضا سلبا جراء قوة الدولار، مما يرفع تكلفة المعدن للمشرين من حائزى العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قليلا صباح اليوم الاثنين بعد أن صعد قرابة 0.6% فى الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 18.05 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 925.92 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.8% إلى 1777.65 دولار للأوقية.