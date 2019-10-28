تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2 مليون سهم بقيمة 423 ألف دينار. وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.33%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.78%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.13% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%.

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