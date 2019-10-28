ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والبنوك

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وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 30.7 مليون سهم محققة ما قيمته 43.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 631 صفقة لـ28 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 12 سهما، واستقرت 7 أسهم.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10.98%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.60%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 1.64%.
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