الاقتصاد

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.23% رابحا 6.37 نقطة ليصل إلى مستوى 2794.01 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى التأمين والبنوك.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 30.7 مليون سهم محققة ما قيمته 43.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 631 صفقة لـ28 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 12 سهما، واستقرت 7 أسهم.

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وارتفع قطاعى التأمين والبنوك ببورصة دبى، بنسبة 0.84%، 0.81%، على التوالى، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.20%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10.98%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.60%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 1.64%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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