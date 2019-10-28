تصدير 4.3 مليون طن خضر وفاكهة بقيمة 2.3 مليار دولار الموسم الحالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب عبد الحميد دمرداش ،رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ،عضو مجلس النواب ، إنه تم زيادة كمية الصادرات الى 4.3 مليون طن الموسم الحالى 2018-2019 ،مقارنة بكمية صادرات بلغت 2.3 مليون طن عام 2009-2010 وكمية بلغت 1.7 مليون طن موسم 2005-2006.
أضاف دمرداش لـ " الخليج 365" ، انه بلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار مقارنة ،بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار موسم 2009-2010 ومقارنة ب485 مليون دولار فقط موسم 2005-2006.
وحول أسباب زيادة الصادرات كشف النائب عبد الحميد دمرداش ، أن المجلس بالتنسيق مع الحجر الزراعى ووزارة الزراعة ، قام بفتح العديد من الاسواق العالمية أمام المحاصيل المصرية ،كما قام بزيادة الكميات التى يتم تصديرها وايضا فتح الباب لأصناف جديدة .
وحول أرقام صادرات الموسم التصديرى 2018-2019 ، أشار عبد الحميد دمرداش ، الى أن الموالح تصدرت الصادرات المصرية ، حيث تم تصدير 1.838 مليون طن بقيمة 716 .542 مليون دولار ،تمثل 42% من الكميات التى تم تصديرها وتمثل 31% من القيمة الاجمالية للصادرات ، مضيفا أن صادرات البطاطس تحتل المرتبة الثانية ، حيث تم تصدير 690 .941 الف طن بقيمة 257.346 مليون دولار ، تمثل 16% من الكميات و11% من قيمة الصادرات .
وقال دمرداش ، أن صادرات البصل ارتفعت بشكل كبير هذا الموسم ،نتيجة فتح أسواق جديدة لها ، وحل مشكلتها مع السعودية ،وبعض الدول حيث تم تصدير 599.531 ألف طن ،بقيمة 200 مليون دولار ، تمثل 14% من كمية الصادرات و9% من القيمة الاجمالية لها .
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