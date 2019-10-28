شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة المالية تنفى وجود أية حسابات لرئيسها على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية وجود أية حسابات لرئيس الهيئة الدكتور محمد عمران على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أو غيره من المواقع، وأن الصفحات التى تحمل اسمه هى صفحات مزيفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد من قام بإنشائها وانتحال صفة رئيس الهيئة.

وقال المصدر - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران، لم ينشئ أية صفحات، ولا يقوم بكتابة أية تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن أية تصريحات تصدر عنه تخرج من مصادرها الرسمية، سواء من خلال بيانات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة المالية، أو ما يصرح به شخصيا خلال المؤتمرات واللقاءات التلفزيونية.

وأكد المصدر أن هيئة الرقابة المالية، بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد منتحلي صفة رئيس هيئة الرقابة المالية، سواء من خلال الإبلاغ لدى مباحث الانترنت، للكشف عن هوية المنتحلين أو من خلال التواصل مع إدارة الفيسبوك.