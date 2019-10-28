شكرا لقرائتكم خبر عن 817 مليار قدم غاز إجمالى إحتياطى الغاز من الإكتشافات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث للشركة القابضة للغازات الطبيعية عن تحقيق 15 إكتشاف جديداً للغاز الطبيعي، 5 بالبحر المتوسط و 10 بالصحراء الغربية.

وأضاف التقرير، أن إجمالي إحتياطي الغاز من الإكتشافات الجديدة خلال العام المالي 2018 - 2019 بلغ حوالي 817 مليار قدم 3 غاز و 2.2 مليون برميل متكثفات بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.

أما فيما يتعلق بنشاط البحث الإستكشاف، أكد التقرير انه تم الإنتهاء من حفر 8 أبار إستكشافية وتقييمية بمناطق إلتزام وإشراف إيجاس بالبحر المتوسط ودلتا النيل منهم 5 آبار إستكشافية و 3 آبار تقييمية وتوزيعهم 5 كشف + 3 بئر ناجحة بنسبة نجاح 100 %.

وفيما يتعلق بنشاط البحث السيزمى للمسح السيزمي الإقليمى ثنائى الأبعاد بالبحر المتوسط، اضاف التقرير انه تم استكمال البرنامج حيث تم تنفيذ 21327.7 كم طولي وبلغ إجمالي البرنامج المنفذ 21903.7 كم طولي المرحلة الثانية.

وتابع التقرير، أنه تم تنفيذ مسح سيزمي بدلتا النيل ثلاثي الأبعاد بإجمالي 372 كم 2 وثنائي الأبعاد بإجمالي 16 كم طولي وايضا تنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بالبحر المتوسط بإجمالي 100.6 كم طولي

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وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بالنشاط الإستكشافي ، أسفرت نتائج الحفر الاستكشافي عن تحقيق 5 كشف للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، ويقدر الإحتياطي المضاف من هذه الإكتشافات بالبحر المتوسط بحوالى 598 بليون قدم 3 غاز و 2.2 مليون برميل متكثفات، وعدد 3 آبار ناجحة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

أما فيما يتعلق بأهم الإكتشافات خلال العام المالي 2018 / 2019 اشار التقرير الى " نور- 1 أيوك - بمنطقة نور البحرية بالبحر المتوسط: أضاف الكشف نور- 1 إحتياطى بلغ حوالي 400 بليون قدم 3 غاز 2.2 مليون برميل متكثفات ، والبئر شرق سوان- 1 رشيد - بمنطقة تنمية غرب الدلتا مياه عميقة بالبحر المتوسط): أضاف الكشف شرق سوان- 1 إحتياطى بلغ حوالي 117 بليون قدم 3.