شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحتل المرتبة الأولى فى استيراد الخضر والفاكهة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب عبد الحميد دمرداش ،رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ،عضو مجلس النواب ، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول التى تستورد الخضر والفاكهة المصرية ، وذلك بقيمة تبلغ 249 مليون دولار خلال الموسم التصديرى 2018-2019.

وقال دمرداش لـ " الخليج 365" أن الكميات الى تم تصديرها للملكة العربية السعودية بلغت 599 ألف طن ، لافتا أن روسيا الاتحادية تحتل المرتبة الثانية بقيمة تبلغ 267 مليون دولار ، حيث استوردت كميات بلغت 573.6 الف طن ،

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وأشار دمرداش ، الى أن هولندا المركز الثالث فى استيراد المنتجات المصرية ،حيث استوردت 288 ألف طن بقيمة 163 مليون دولار، مضيفا أن دول الإمارات العربية المتحدة والاردن ولبنان وليبيا ،دخلت ضمن اهم الدول التى تستورد الحاصلات الزراعية المصرية .