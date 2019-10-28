تصدير 172.8 مليار قدم غاز مكافئ للغاز المسال من خلال 45 شحنة

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وأضاف التقرير، أن كمية الغاز المسال المصدَّر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" خلال العام المالى 2018 / 2019 بلغ حوالي 172.8 بليون قدم 3 غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.
وأشار التقرير، أن إجمالي البروبان التجاري المصدَّر من الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز ومن مجمع غازات الصحراء الغربية" جاسكو" خلال العام المالي 2018 / 2019 بلغ حوالي 395 ألف طن من خلال عدد 128 شحنة بروبان.
وأوضح التقرير، أن إجمالي كميات الغاز الطبيعي المدفعة للشبكة القومية للغازات خلال العام المالى 2018 / 2019 من مشروع استيراد الغاز حوالي 51.6 بليون قدم 3 من خلال 16 شحنة، لافتا أنه تم إيقاف استيراد الغاز المسال في شهر سبتمبر 2018 .
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