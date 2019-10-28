شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 172.8 مليار قدم غاز مكافئ للغاز المسال من خلال 45 شحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن معدلات تصدير الغاز خلال 2018-2019 ، مؤكدا تم استئناف تصدير الغاز الطبيعي للأردن عبر خط الغاز العربى بتاريخ 10 / 9/ 2018 وبلغت الكمية المصدرة خلال العام المالى 2018 / 2019 حوالي 53 بليون قدم 3.

وأضاف التقرير، أن كمية الغاز المسال المصدَّر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" خلال العام المالى 2018 / 2019 بلغ حوالي 172.8 بليون قدم 3 غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.

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وأشار التقرير، أن إجمالي البروبان التجاري المصدَّر من الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز ومن مجمع غازات الصحراء الغربية" جاسكو" خلال العام المالي 2018 / 2019 بلغ حوالي 395 ألف طن من خلال عدد 128 شحنة بروبان.

وأوضح التقرير، أن إجمالي كميات الغاز الطبيعي المدفعة للشبكة القومية للغازات خلال العام المالى 2018 / 2019 من مشروع استيراد الغاز حوالي 51.6 بليون قدم 3 من خلال 16 شحنة، لافتا أنه تم إيقاف استيراد الغاز المسال في شهر سبتمبر 2018 .