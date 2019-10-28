شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": مصر الأولى بصفقات استثمار الشركات الناشئة بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عثمان ، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، إن منصة MAGNiTT و التي تعد اكبر الشركات التي تصدر تقارير عالمية على وضع ريادة الأعمال بالعالم أصدرت تقرير بشأن وضع ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح عثمان ، في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن مصر احتلت المركز الأول بالتقرير كأفضل الدول من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة وهو ما يعد تقرير إيجابي يدل عن مدى تطور منظومة ريادة الأعمال بمصر.

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كان عثمان قد كشف في تصريحات سابقة، عن اشتراك 2 من رواد الاعمال بمصر، بالمسابقة العالمية لمؤسس موقع على بابا الصينى "جاك ما"، وذلك لأفضل 10 رواد أعمال فى افريقيا و الذين سيتسابقون على جائزة المليون دولار.

وتولى الدولة اهتماما شديدا بنشر الإبداع وريادة الأعمال وقامت بإطلاق العديد من المبادرات بهذا الشان من بينها مبادرة نشر مراكز الإبداع بالجامعات المصرية بالمحافظات حيث ستبدا الوزارة بـ6 مراكز، اضافة الى مجمعات الابداع فى المناطق التكنولوجية، ومبادرة فكرتك شركتك وكلها مبادرات لتحويل افكار الشباب الى شركات ناشئة ودعم الشباب ببرامج مجانية.

كما أطلقت الحكومة مبادرات اخرى لنشر الابداع وريادة الاعمال، مثل مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لتدريب 16 الف شاب، ومبرمجى المستقبل لطلاب ألصف الأول الثانوى، ومبادرة لتدريب 10 الاف شاب مصرى وافريقى على الألعاب الالكترونية والتطبيقات الرقمية و التى تستهدف ايضا انشاء 100 شركة ناشئة.