"الاتصالات": مصر الأولى بصفقات استثمار الشركات الناشئة بالشرق الأوسط

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وأوضح عثمان ، في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن مصر احتلت المركز الأول بالتقرير كأفضل الدول من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة وهو ما يعد تقرير إيجابي يدل عن مدى تطور منظومة ريادة الأعمال بمصر.
كان عثمان قد كشف في تصريحات سابقة، عن اشتراك 2 من رواد الاعمال بمصر، بالمسابقة العالمية لمؤسس موقع على بابا الصينى "جاك ما"، وذلك لأفضل 10 رواد أعمال فى افريقيا و الذين سيتسابقون على جائزة المليون دولار.
وتولى الدولة اهتماما شديدا بنشر الإبداع وريادة الأعمال وقامت بإطلاق العديد من المبادرات بهذا الشان من بينها مبادرة نشر مراكز الإبداع بالجامعات المصرية بالمحافظات حيث ستبدا الوزارة بـ6 مراكز، اضافة الى مجمعات الابداع فى المناطق التكنولوجية، ومبادرة فكرتك شركتك وكلها مبادرات لتحويل افكار الشباب الى شركات ناشئة ودعم الشباب ببرامج مجانية.
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