مؤتمر الأمم المتحدة الصناعي في أبوظبي الأسبوع المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستضيف أبوظبي المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بمشاركة 800 وزير ومسؤول، وممثلي 170 دولة عضواً في المنظمة، والذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة في الفترة ما بين 3 و7 نوفمبر المقبل، ويسبقه في 2 نوفمبر، مؤتمر خاص بالدول الأقل نمواً، يتضمن 5 جلسات و14 فعالية مصاحبة. ويأتي اختيار أبوظبي لاستضافة هذا الحدث المهم تجسيداً للثقة الكبيرة لدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي، وتطويرها لقاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

وسيركز المؤتمر على الشباب والمساواة بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة، والمناطق الاقتصادية المتخصصة والاقتصاد الدائري.

وسيصاحب المؤتمر معرض مصغر يسلط الضوء على المساهمة العالمية لليونيدو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال 3 نقاط يركز عليها، وهي بناء مستقبل أفضل، والتواصل، والابتكار. كما سيبرز المعرض التحديات، وهي الاقتصاد الدائري والمجتمعات الصناعية، والطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المرأة والشباب وريادة الأعمال. وستطلق منظمة اليونيدو تقرير التنمية الصناعية 2020 خلال المؤتمر.

وتسعى وزارة الطاقة والصناعة إلى تسليط الضوء على استراتيجية قطاع الصناعة التي تعمل حالياً على صياغتها، من خلال وضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي، لرفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يجري العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة مساهمة الابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5%، بحلول 2021.

وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا المؤتمر العالمي، حيث لم تتم استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منذ تأسيسها كمنظمة متخصصة عام 1985، مطلقاً في منطقة الشرق الأوسط، واقتصر تنظيم المؤتمر على خارج مقر المنظمة في فيينا (ثلاث مرات فقط) في تايلاند عام 1987، والكاميرون 1993 وبيرو 2013.