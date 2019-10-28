33 مليوناً أرباح «رأس الخيمة العقارية» بنمو 450%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

قفزت أرباح شركة «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 450% إلى 33 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 6 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة 70% إلى 134 مليون درهم في الفترة المذكورة، مقارنة بإيرادات بلغت 79 مليون درهم.

وبلغت الإيرادات المستقبلية من المشاريع التطويرية التي سيتم الاعتراف بها خلال السنوات الثلاث القادمة وفق نسب الإنجاز لكل مشروع نحو 122 مليون درهم.

إلى ذلك، وافق مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة العقارية» على تعيين معين عبدالكريم مستشاراً قانونياً ومقرراً لمجلس إدارة الشركة بدلاً من أحمد الصغير.