وزارة تنمية المجتمع تعرض «قلادة» في «أبوظبي للمجوهرات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تشارك وزارة تنمية المجتمع في معرض المجوهرات والساعات بأبوظبي 2019، من خلال عرض مجموعة من المنتجات الحصرية المصنوعة بأيدي الفتيات من أصحاب الهمم: (قلادة، أساور، بزم، بروش، وغيرها)، وذلك في سياق دعم وتمكين أصحاب الهمم بالتشغيل الدامج، وتسويق منتجاتهم وحفزهم على مزيد من العطاء التنموي والمجتمعي، تأكيداً على قدرتهم الإنتاجية ودورهم في المجتمع.

يقام المعرض في الفترة من 26 - 30 أكتوبر وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، أنه سيتم خلال مشاركة «قلادة» في معرض أبوظبي للمجوهرات، الكشف عن الفائزين بجائزة «إبداع» لتصميم المجوهرات، ضمن فئة جديدة متاحة لأصحاب الهمم على وجه الخصوص، وذلك بالتعاون مع المصممة الإماراتية عزة القبيسي، مشيرة إلى أن المنافسة في هذه الجائزة تعكس النجاح الذي حققته الوزارة من خلال مشروع «قلادة» لصناعة المجوهرات بأيدي الفتيات من أصحاب الهمم، وقد أصبحت «قلادة» حاضرة في مختلف المعارض الدولية التي تقام داخل الدولة، وفي منافذ بيع وتسويق مرموقة، مثل السوق الحرة في مطار دبي، ومحطات أدنوك، وسواها العديد من منصات التسويق العالمية في الفضاء الإلكتروني.

وحتى نهاية العام الماضي 2018، تمكنت «قلادة» أصحاب الهمم من إثبات قيمتها الغالية وحجز اسمها بالمنافسة في 9 معارض نوعية، وبلغ عدد القطع التي تم تصنيعها بأنامل الطالبات المتعلقات ب «قلادة» 3000 حجر، فيما يبلغ عدد أصحاب الهمم الذين يبدعون في تصنيع الأحجار 33 طالباً وطالبة. وتشمل المنتجات المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للساعات والمجوهرات: قلادة، أساور، وبروش، وبزم. وتكون إما فضة مطلية بالذهب أو ذهب عيار 18.