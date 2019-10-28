خسائر «تكافل الإمارات» المتراكمة تتجاوز 23.4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أعلنت «تكافل الإمارات» أن خسائرها المتراكمة حتى نهاية الربع الثالث 2019، بلغت 35.21 مليون درهم، لتشكل 23.47% من رأس المال البالغ 150 مليون درهم.

وتنضم «تكافل الإمارات» إلى «إشراق للاستثمار» و«ديار للتطوير» ضمن فئة الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 20% إلى ما دون 50% من رأس المال، وذلك بعد تطبيق هذا النظام في سوقي دبي وأبوظبي، بتمييز هذه الشركات بعلامة صفراء على شاشات التداول، وفقاً لبيانات الشركات للربع الثالث من العام 2019.

وسجلت الشركة خسائر صافية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنحو 17.57 مليون درهم، مقارنة مع أرباح صافية بنحو 9.06 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2018. وبلغت خسائر الشركة في الربع الثالث 2019 نحو 19.08 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة 6.66 مليون درهم.

وعن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، قالت الشركة إن التأمين الصحي الجماعي حقق خسائر ملحوظة نتيجة انخفاض هامش الربح بشكل غير متوقع، كما قامت الشركة خلال السنتين الماضيتين بالاستثمار بشكل كبير بتكنولوجيا المعلومات من خلال أتمتة العمليات التشغيلية وآليات البيع، ولكن لم يكن لهذه الاستثمارات الأثر الإيجابي المباشر كما كان من المتوقع، ما أدى إلى اتخاذ قرار بشطب هذه الاستثمارات خلال الربع الثالث من 2019.

وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت الشركة إنها اتخذت إجراءات تصحيحية متمثلة في تخفيض عدد من الموارد البشرية والتكاليف المحملة على خطوط الإنتاج. كما أنه يجري العمل لاتخاذ مزيد من الإجراءات التصحيحية ومراجعة سياسات التسعير والنظر في وثائق التأمين الصحي التي تكبدت الشركة من جراء الاحتفاظ بها خسائر جسيمة.