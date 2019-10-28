«اقتصادية الشارقة» تطبق أنظمة الجودة ومتطلبات الأداء المتميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عززت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سجلها الحافل بشهادات وجوائز الجودة بتطبيقها لعدد من المواصفات العالمية في إدارة الجودة ومتطلبات الأداء المتميز، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لاقتصادية الشارقة في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين واستمراراً لنهجها الدائم في التطوير المستمر للخدمات المقدمة لعملائها.

وجددت الدائرة عدداً من الشهادات في هذا المجال، والتي شملت شهادة الآيزو 10001:2007 الخاصة بميثاق خدمة المتعاملين، وشهادة الآيزو 10002:2014 الخاصة بنظام التعامل مع الشكاوى، وشهادة الآيزو 10004:2012 الخاصة بنظام مراقبة وقياس رضا المتعاملين.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة: إن الدائرة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها والوصول بها إلى أرقى المستويات.

وثمنت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء جهود موظفي الدائرة كافة، وحرصهم على توفير عوامل وشروط تحقيق ممارسات الجودة في الإدارات والأقسام المختلفة.