السعودية عاجزة حتى الان عن استعادة انتاجها الكامل من النفط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

قالت وسائل اعلام روسية ان شركة أرامكو السعودية لم تستعيد بالكامل انتاجها من النفط، منذ هجمات الجيش واللجان الشعبية في اليمن على منشأة خريص وبقيق، الشهر الماضي بطائرات بدون طيار.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن الهجمات التي نفذتها القوات اليمنية في 14 سبتمبر على منشآت النفط شرقي المملكة، ادى الى خفض إنتاج البلاد من النفط إلى النصف، كما أثرت على ما يقرب من نصف مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، حسب شركة سابك السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سابك” السعودية أمين ناصر، في وقت سابق، إن الشركة تخطط لاستعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة بحلول نوفمبر المقبل، نتيجة هجمات صنعاء.

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وأوضح موقع سبوتنيك أن شركة سابك وفروعها تنتج الى جانب البتروكيماويات الإيثيلين والبنزين والأسيتون والميثانول والبولي بروبيلين، وكذلك الأسمدة والصلب وغيرها من المنتجات، وبيع معظم هذا الإنتاج في آسيا.

وبينت سبوتنيك ان الشركة سجلت أدنى أرباح فصلية منذ 2009 على الأقل هذا الأسبوع، حيث انخفض صافي الدخل بنسبة 86 في المائة إلى 830 مليون ريال (ما يعادل نحو 221 مليون دولار)، ومجموع المبيعات انخفض بنسبة 23 في المائة، إلى 33.7 مليار ريال سعودي.

وحصلت شركة النفط العملاقة أرامكو المملوكة للدولة على حصة أغلبية قدرها 70 في المائة بالشركة في مارس.

ونقلت الوكالة الروسية عن مسؤول في شركة سابك قوله: ان المبيعات انخفضت بسبب ما وصفه بـ”بيئة مليئة بالتحديات”، في إشارة الى تهديدات قوات صنعاء الصاروخية، بالإضافة الى “تباطؤ النمو العالمي”.