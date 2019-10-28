شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للغازات ":الكهرباء تتصدر قطاعات استهلاك الغاز بـ ب 1359 مليار قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، عن حجم الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي والذي بلغ خلال العام المالي 2018 / 2019 حوالي 2181.7 مليار قدم 3 بمتوسط يومي 5977.4 مليون قدم 3.

وأشار التقرير ،الي حجم إستهلاك القطاعات المختلفة من الغاز الطبيعي فجاء قطاع الكهرباء: في المرتبة الأولي حيث يعد أكبر القطاعات المستهلكة للغاز و بلغ إستهلاكه حوالي 1359 بليون قدم 3) بمعدل 3723.3 مليون قدم 3/ يوم) بنسبة حوالي 62.3 % من إجمالي الإستهلاك المحلي.

وأوضح التقرير، أن قطاع الصناعة بلغ إستهلاكه حوالي 490 بليون قدم 3 بمعدل1342.5 مليون قدم 3/ يوم ( بنسبة مساهمة 22.5 % من إجمالي الإستهلاك المحلي ويشمل قطاعات الأسمدة بحجم استهلاك بلغ و224.5 بليون قدم 3 كما بلغ حجم استهلاك قطاع الحديد والصلب 73.5 بليون قدم 3 و

191.5 بليون قدم 3 لباقي الصناعات-الأسمنت 0.6 بليون قدم 3.

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أما فيما يتعلق بقطاع البترول ومشتقات الغاز ، أشار التقرير ، الى أن معدل إستهلاك بلغ حوالي 221 بليون قدم 3 بمعدل 605 مليون قدم 3/ يوم و يشمل معامل التكرير والبتروكيماويات والميثانول ومشتقات الغاز، بنسبة 10.1 % من إجمالي الإستهلاك.

وأوضح التقرير ، أن معدل استهلاك قطاع المنازل من الغاز الطبيعي بلغ حوالي 95 بليون قدم 3 بمعدل 261.1 مليون قدم 3/ يوم بنسبة حوالي 4.3 % من إجمالي الإستهلاك ، مشيرا الى أن معدل الاستهلاك للغاز الطبيعي بقطاع تموين السيارات بلغ حوالي 16.5 بليون قدم3 بمعدل 45 مليون قدم 3/ يوم، بنسبة 0.8 % من إجمالي الإستهلاك.