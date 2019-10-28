شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن السياحة اليابانية بعد ارتفاعها 38% وخطة مصر لزيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة على تنويع الأسواق السياحية، والتركيز على الأسواق الجديدة، وذات الانفاق العالى، ووضع خطط ترويجية لها، وفى هذا الاطار شاركت وزارة السياحة فى المعرض الدولى باليابان للسياحة والسفر، بوفد رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص برئاسة الدكتورة رانيا المشاط.

ويعد السوق الياباني من اهم الاسواق السياحية إلا أن مصر لاتحصل على نصيب عادل منها حتى الان، رغم عشق اليابانيين للحضارة المصرية القديمة، ونرصد أبرز المعلومات عن السوق اليابانى وخطة السياحة لزيادة الحركة.

1- السياحة اليابانية لمصر حققت معدل نمو بنسبة 38% فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر.

2- فى عام 2018 بلغت نسب السياحة اليابانية لمصر 41 ألف و 807 سائح.

3 - اليابان خلال عام 2018 كانت من الجنسيات الأعلى إنفاقاً على السياحة بإجمالى 20,2 مليار دولار أمريكي.

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4 - خلال الفترة من إبريل الى أكتوبر 2019 تم تسيير ما يقرب من 900 رحلة من اليابان الى مصر.

5 - أهم المدن اليابانية المصدرة للسياحة الى مصر هي طوكيو تليها أوساكا ثم هوكايدو

6- هيئة تنشيط السياحة استضافت وفد ضم 10 من ممثلي الجاتا وشركات السياحة اليابانية، رافقهم وفدا إعلاميا يابانيا في فبراير الماضي في رحلة تعريفية الى مصر لتنشيط الحركة.

7 - على هامش المعرض اكد مسئولى اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية أنهم لديهم خطة لزيادة الأعداد الحالية بنسبة 300% خلال العام القادم من طوكيو وأوساكا الى القاهرة.

8 - ويعمل الاتحاد على تشغيل رحلات طيران عارض بين مدن يابانية والقاهرة.