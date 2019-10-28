شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن السياحة اليابانية بعد ارتفاعها 38% وخطة مصر لزيادتها والان مع تفاصيل الخبر
1- السياحة اليابانية لمصر حققت معدل نمو بنسبة 38% فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر.
2- فى عام 2018 بلغت نسب السياحة اليابانية لمصر 41 ألف و 807 سائح.
3 - اليابان خلال عام 2018 كانت من الجنسيات الأعلى إنفاقاً على السياحة بإجمالى 20,2 مليار دولار أمريكي.
4 - خلال الفترة من إبريل الى أكتوبر 2019 تم تسيير ما يقرب من 900 رحلة من اليابان الى مصر.
5 - أهم المدن اليابانية المصدرة للسياحة الى مصر هي طوكيو تليها أوساكا ثم هوكايدو
6- هيئة تنشيط السياحة استضافت وفد ضم 10 من ممثلي الجاتا وشركات السياحة اليابانية، رافقهم وفدا إعلاميا يابانيا في فبراير الماضي في رحلة تعريفية الى مصر لتنشيط الحركة.
7 - على هامش المعرض اكد مسئولى اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية أنهم لديهم خطة لزيادة الأعداد الحالية بنسبة 300% خلال العام القادم من طوكيو وأوساكا الى القاهرة.
8 - ويعمل الاتحاد على تشغيل رحلات طيران عارض بين مدن يابانية والقاهرة.
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