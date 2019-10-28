يخت لـ «جلف كرافت» يخترق 1600 ميل بين الريـاح الموسميـة والحمـم البـركانـيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

لم تشكل الرياح الموسمية القوية ولا الحمم البركانية القريبة، عقبة أمام اليخت «أمايزينج جرايس (M/Y)» من طراز «نوماد 65 فلاي»، الذي صنعته شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، خلال رحلته التي دامت 9 أيام قطع خلالها 1600 ميل بحري من سنغافورة إلى تيمور الشرقية.

وكان القبطان آلان بيكرينج قد انطلق بالمغامرة بناءً على طلب المالك الذي قرر أن اليخت سيشكل إضافة مثالية إلى أعماله في الفندق في الجزيرة.

ولم تكن العائلة المالكة لليخت قد استخدمته سوى في رحلات بحرية ترفيهية قصيرة منذ استلامه عام 2017، وذلك قبل الانطلاق في الرحلة، التي كان مقررًا لها أن تسير في طريق عبر مضيق سنغافورة، على طول ساحل جزيرة باتام، عبر أرخبيل رياو في الطريق إلى بحر جافا.

ولمعرفته بقدرة اليخت رأى المالك أن «أمايزينج جرايس (M/Y)» والفندق الذي يملكه سيساهمان في تحفيز صناعة السياحة الناشئة في تيمور الشرقية.

وقال القبطان: «كان اليخت محملًا بالكامل بالإمدادات والوقود والماء، تحت إشراف طاقم من 4 أشخاص. ليس بعيدًا عن ساحل بورنيو، كان اليخت يتمتع بالقوة الكاملة بمواجهة الرياح الموسمية الشرقية الجنوبية، حيث واجه رياحاً معاكسة عاتية وبحارًا وأمواجاً قاسية».

وبعد مرور 9 أيام مملوءة بالأحداث في البحر - بما في ذلك ثوران بركان عند سفح جبل ألور في بحر جافا - كان القبطان بيكرينج والطاقم سعداء بالوصول إلى وجهتهم، على متن اليخت.