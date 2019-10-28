«وول ستريت» تترقب نتائج 44 شركة هذا الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور في أسبوع حافل أبرز ما فيه اجتماع الاحتياطي الفدرالي، تشير كل المعطيات إلى استمرار زخم الأسهم في وول ستريت رغم بلوغها أرقاماً قياسية خلال الأسبوع الماضي.

إلا أن الحد الأعلى الذي بلغته المؤشرات يحتاج إلى استمرار عناصر الدفع كي يصمد، وربما ترتفع الأسهم أكثر خاصة إذا كشف تقرير معهد سلاسل التوريد في القطاع الصناعي عن أرقام فوق التوقعات بعد أن خيب الآمال الأسبوع الماضي.

ويراهن المستثمرون على خفض جديد لأسعار الفائدة ينتظر أن يصدر بنهاية دورة الاجتماعات الاعتيادية للجنة الأسواق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن الأهم من قرار خفض أسعار الفائدة هو البيان الذي يدلي به جيروم باول رئيس المجلس يوم الأربعاء لأنه سوف يسلط الضوء على عزم المجلس الاستمرار في سياسة التحفيز أم التخلي عنها.

ولا بد أن يكشف الدخان الأبيض في بكين عن إنجاز مرتقب في مفاوضات التجارة بعد تأكيدات بأن اتفاقاً جزئياً بات قاب قوسين أو أدنى من التوقيع عليه. وهذا إن حصل سيحدث تياراً ساخناً في تداولات الأسهم بعد أن تسببت النزاعات سابقاًَ في إشاعة بيئة من اليأس في أسواق المال العالمية وسط نذر ركود ليس في الصين وحدها بل في الاقتصادات الكبرى.

وقال درو ماتيوس كبير الاستراتيجيين لدى شركة «ميت لايف إنفستمنتس»: «أعتقد أن هذا سيكون آخر قرار تخفيض لأسعار الفائدة إذ يبدو أن الاقتصاد في وضع مستقر وهو موضع تركيز الجميع. ومن المنتظر أن تؤكد التقارير خلال الأسبوعين المقبلين هذا الانطباع».

وقد سجلت المؤشرات يوم الجمعة أرقاماً قياسية حيث بلغت مكاسب «إس أند بي» 1.2% متجاوزة 3 آلاف نقطة وملامسة أعلى نقطة بلغها في يونيو الماضي عند 3025 نقطة. كما أنهى مؤشر داو جونز الأسبوع على مكاسب بنسبة0.7% ملامساً أعلى نقطة بلغها في تاريخه عند 26956 نقطة.

ولا تزال أجندة أرباح الشركات حافلة بالمحفزات بعد أن كشفت التقارير الصادرة حتى اليوم عن نتائج أفضل من التوقعات منحت الأسهم مزيداً من الدفع. وينتظر السوق هذا الأسبوع نتائج حوالي 145 شركة مدرجة على «إس أند بي 500» من أبرزها «ألفابيت» اليوم وعمالقة في قطاع النفط والطاقة من وزن «إكسون موبيل» و«شيفرون». أما الحدث الأهم فهو نتائج شركة «أبل» التي تصدرت الأربعاء وسط متابعة مركزة من قوى السوق.

وعلى صعيد التقارير الاقتصادية فهناك ما هو مهم جداً مثل تقرير الوظائف لشهر أكتوبر /‏تشرين الأول الذي يتوقع المحللون ألا يكشف عن أكثر من 100 ألف وظيفة بسبب الإضرابات التي وقعت في مصانع شركة «جنرال موتورز». أما تقرير مديري المبيعات في القطاع الصناعي فينتظر أن يغير المزاج العام حول أداء القطاع بعد شهرين من الأرقام المحبطة اتهمت فيها حروب ترامب التجارية.

وخلاصة القول إن سحب الركود تلاشت من سماء وول ستريت وساد بعدها التفاؤل بلا حذر استعداداً لفصل رابع من العام يجمع المحللون على أنه سيكون إيجابياً ما لم تطرأ مفاجآت. أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

الاثنين

08.30 تقرير مؤشرات الاقتصادات المتقدمة

نتائج: ألفابيت، إيه تي أند تي، بيوند ميت، ريستورانت براندز، دايموند أوفشور، فيرنادو ريالتي، كانون، سي إن إيه فاينانس.

الثلاثاء

08.30 تقرير «إس أند بي/كيس تشيللر» حول أسعار البيوت

10.00تقرير مبيعات البيوت المعلقة

10.00 تقرير ثقة المستهلكين

10.00 تقرير المساكن الشاغرة

نتائج: بريتش بتروليوم، جنرال موتورز، ماستر كارد، ميرسك، فيتزر، كونوكو فيلبس، كيلوج، زيروكس، ماتيل.

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الأربعاء

08.15 تقرير مكتب الإحصاء المركزي حول التوظيف

08.30 تقرير الناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث

02.30 بيان صحفي لرئيس الاحتياطي الفدرالي

نتائج: آبل، فيسبوك، جنرال إلكتريك، ستاربكس، إيرباص، باير، سوني، سامسونج، دويتشة بانك، ميت لايف، جلاكسو سميث.

الخميس

08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة

08.30 تقرير الدخل الفردي

08.30 تقرير التضخم في أسعار المستهلكين

09.45 تقرير بنك شيكاغو حول المشتريات

نتائج: فيات كرايسلر، بي إن بي باريبا، ماراتون بتروليوم، تومسون رويترز، كلوروكس، دانكن براندز، ناينتندو، كرافت هينز.

الجمعة

08.30 تقرير الوظائف لشهر أكتوبر

09.45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي

10.00 تقرير سلاسل التوريد في القطاع الصناعي

10.00 تقرير الإنفاق على الإنشاءات

نتائج: إكسون موبيل، شيفرون، علي بابا، أبوفيي، إيه أي جي، سيجيت تيك، تي سي إنرجي، بوز ألين هاملتون.

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة