تصدعات في قطاع السيارات العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تظهر على قطاع صناعة السيارات العالمي المزيد من علامات الوهن في ظل تهديدات الركود الاقتصادي العالمي وتحديات الفساد وصعوبات التحول إلى السيارات الذكية أو الصديقة للبيئة التي تتزايد الضغوط التنظيمية باتجاه تسريع وضعها في الاستخدام.

وبعد أن كان قطاع صناعة السيارات العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ويحظى بنصيب الأسد من الاستثمارات العالمية على مدى خمسة قرون حتى دنا الإنتاج العالمي من 100 مليون سيارة عام 2018، بيع منها 94 مليون سيارة، يتعرض القطاع لمزيد من الضغوط تمليها التوابع الارتدادية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتبوؤ قطاع التقنية مركز الصدارة في استقطاب الاستثمارات، مضافاً إليها تحديات داخلية تزيد من قتامة الصورة المستقبلية لصناعة السيارات، سواء على صعيد القطاع ككل أو على صعيد كل شركة بمفردها.

تراجعت مبيعات السيارات في العالم على مدى سنتين متتاليتين حتى أن الإنتاج بلغ نسبة مثيرة للقلق خلال الربع الأول من العام الحالي عند 6.3% وسط توقعات بألا يزيد عدد السيارات المبيعة على أساس سنوي عن 90 مليون سيارة هذا العام. وتقف وراء موجة التراجع الأخيرة عدة أسباب يتقدمها تراجع القدرات الشرائية للمستهلكين في الدول التي تعاني من الركود الاقتصادي، وخاصة منطقة اليورو والصين.

ولا تزال متطلبات التحول نحو السيارة ذاتية القيادة أكبر من قدرة الكثير من الشركات على تحمل تكاليفها. ويشهد القطاع تحولات في صورته العامة بين صفقات الاستحواذ والاندماج لمواجهة متطلبات التحول الذكي، وخاصة أن حجم سوق تقنيات السيارات الذكية بلغ 3.3 مليار دولار عام 2018. فما أبرز مشكلات القطاع؟ وإلى أين يتجه؟

كود من 100 مليون سطر

يواجه مطورو سيارات المستقبل الذكية تحديات من نوع مفاجئ تتعلق بحماية برمجياتها الذكية من عبث العابثين وهجمات الهاكرز، الأمر الذي يتطلب نفقات إضافية وكفاءات ذكية وموضع ثقة.

فعندما تعرضت سيارة جيب «شيروكي للاختراق» عن بعد في عام 2015، تباطأت سرعتها حتى الزحف في منتصف طريق سريع في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت النافذة التي استخدمها المتسللون نظاماً للترفيه والإعلام من صنع شركة «هارمان إنترناشونال»، أحد موردي شركة جيب.

وبعدها عمدت شركة هارمان التي أصبحت تابعة لمجموعة «سامسونج» إلى إجراء الكثير من التطوير على منتجات الأمن السيبراني، واشترت شركة «تاور سيك» المتخصصة في برمجيات الحماية مقابل 70 مليون دولار، بهدف تحقيق سبق في مجال حماية برمجيات القيادة والتوجيه واختبار برمجيات الموردين الخارجيين.

وقد حالت جهود الشركة والاستثمارات الهائلة في هذا المجال دون تعرض منتجاتها لاختراق آخر، وهو ما رفع مكانتها إلى الصدارة في عالم الأمن السيبراني للسيارات الذكية. إلا أن ذلك لا يعني أن مصنعي السيارات باتوا في أمان وراحة بال حيال هذا النوع من المشاكل.

وتعتبر صناعة السيارات من الأنشطة عالية درجة التنافسية في عالم اليوم، فضلاً عن أن هوامش ربحيتها ضئيلة. وقال جيفري وود، مدير تطوير أعمال الأمن السيبراني في شركة «هارمان»: «إذا أراد أحد المنافسين أن يستأثر بكعكة الابتكارات، فلا مفر لك من فعل مثل ما يفعل».

ويشهد سوق الأمن السيبراني للسيارات نمواً هائلاً. ففي حين بلغ حجم إيراداته نحو 16 مليون دولار في عام 2017، من المتوقع أن تصل إلى 2.3 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لشركة «أي إتش إس ماركت»،التي تؤكد ريادة شركة هارمان وشركة «جاريت موشين» في هذا النشاط.

ولا شك أن تأمين السيارات الذكية ضد هجمات المتسللين مهمة معقدة تواجهها هذه الشركات. فالسيارات الحديثة تعمل على كود مكون من 100 مليون سطر، وهي مجهزة بمئات من التقنيات المختلفة، ويمكن أن تحتوي على 150 وحدة تحكم إلكترونية باستخدام أنظمة تشغيل مختلفة.

فالسيارة خلافاً لغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية، يمكن أن تظل قيد الاستخدام لعدة عقود، وحتى بعد فترة طويلة من التوقف عن ترقية أنظمة التشغيل والبرمجيات التي تعمل على تصحيح الثغرات الأمنية. وهذا بحد ذاته يشكل تحدياً ما زال القطاع يصارع لإيجاد حلول له. وأفادت مجموعة من مهندسي برمجيات الأمن السيبراني بأن حجم برمجية حماية السيارة يبلغ حالياً مئات الصفحات مقارنة مع صفحة واحدة قبل خمس سنوات.

وتفرض شركة «بي إم دبليو» على موردي تقنيات سياراتها التي سوف تنتجها عام 2024، التأكد من أن وحدات التحكم ليست مرتبطة بأي من أجهزة مستخدم السيارة التي تتصل بالإنترنت كالهاتف والثلاجة وغيرها.

ويعتبر موردو التقنيات الصغار، الحلقة الأضعف في منظومة تصنيع السيارات الذكية لأن الشركات الكبرى عمدت إلى تعهيد المكونات التقنية جملة لمقاولين من الباطن، لأن تلك الشركات غير قادرة على إجراء الاختبارات الخاصة بالأمن السيبراني، أو التحقق من كل ما تستجره من سلاسل التوريد التقنية. وتبلغ نسبة ما تستجره «بي إم دبليو» من تقنيات السيارات الذكية 70% من إجمالي التقنيات التي تحتاج إليها السيارة.

وشكلت حادثة اختراق سيارة «جيب شيروكي» التي أجبرت الشركة على استدعاء 1.4 مليون سيارة لترقية برمجياتها، فرصة لشركة هارمان لتطوير المزيد من الأدوات التي تمكن شركات السيارات من تعقب سياراتها في خدمات ما بعد البيع، ومن ثم إجراء الترقيات المتعاقبة لبرمجيات القيادة والتوجيه. وقد تصدرت الشركة القطاع، حيث بلغ عدد شركات صناعة السيارات التي تستخدم تقنياتها 20 شركة كبرى حتى الآن.

لكن مهندسي السيارات يشتكون من أن الترقيات التقنية عن بعد لا تطال سوى جزء صغير من برمجيات السيارة الذكية. ولعل هذا ما أجبر كبريات الشركات على تشكيل ائتلاف لمواجهة هذه التحديات عام 2015، أخذ على عاتقه وضع معايير موحدة للأمن السيبراني في السيارات الذكية بحيث يرفع درجة الأمان، ويخفض حجم التكاليف الباهظة.

اتساع نطاق فضائح «فولكس فاجن»

ليست مجموعة فولكس فاجن واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم فحسب، بل إنها تنتج نماذج في كل قطاع من قطاعات السيارات - بدءاً من أرخص سيارة (فولكس فاجن جولف)، وصولاً إلى سيارات لامبورجيني وبوجاتي الفخمة التي تكلف ملايين الدولارات.

وتتعافى الشركة حالياً مما يعتبر أسوأ فضيحة في تاريخها، حيث اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة وألمانيا العديد من المديرين التنفيذيين بالاحتيال، وحُكم على البعض بالسجن لمدد متفاوتة بسبب الغش في اختبارات انبعاثات الديزل.

ووافقت الشركة على دفع أكثر من 10 مليارات دولار لتسوية الفضيحة في الولايات المتحدة مع تخصيص جزء من هذه الأموال لبناء مركبات خالية من الانبعاث، ومشاريع البنية التحتية لدعم السيارات الكهربائية. كما تتخذ الشركة عدداً آخر من الخطوات الهادفة إلى استعادة مجدها، منها ضخ مليارات الدولارات لتحويل جزء كبير من خطط الإنتاج نحو السيارات الكهربائية. ويشكك الكثير من المحللين في القطاع في إمكانية تحقيق الأرباح من مشاريع تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، ما لم يحدث فتح كبير في تقنيات البطاريات والشحن الكهربائي السريع. لكن رهان فولكس فاجن على قدراتها الضخمة وتنوع محافظها يجعلها الأوفر حظاً في بلوغ هذا الهدف.

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«رينو» و«بيجو» وصداع المواجهات العمالية

تواجه كل من مجموعة «بيجو ستروين» و«رينو» للسيارات تحديات ليست غريبة على قطاع السيارات إلا أنها أكثر تعقيداً لارتباطها بمشاكل نفث الكربون والقواعد الناظمة له في الاتحاد الأوروبي.

وتحتدم المواجهة مع العمال الفرنسيين الذين يخشون من أن تسفر جهود قطاع السيارات لتحقيق أهداف الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، إلى تصلب مواقف الشركات في طلب المزيد من التنازلات في جولة المفاوضات القادمة. وتسعى كل من«رينو» و«بيجو» إلى تجديد اتفاقيات مدتها ثلاث سنوات تغطي جميع الأجور وظروف العمل الأخرى في الأشهر المقبلة، سمحت لها بتخفيض التكاليف حتى الآن.

وبدأت جولة مفاوضات غير رسمية بين «رينو» واتحاد العمال مطلع سبتمبر /‏ أيلول، وسوف تستأنف قريباً.

وتكتسب الجولة المقبلة من المفاوضات حساسية خاصة في ظل تصاعد مخاوف العمال من التحول نحو الطاقة النظيفة وسط مخاوف من تجميد الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات الفرنسي على خلفية تعقيدات قوانين حماية البيئة، ومن ثم فقدان فرص العمل في مصانع السيارات في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية.

وكانت نقابات عمال السيارات قد أيدت اتفاقيات أبرمت عامي 2013 و2016 بين الشركات والعمال تناولت الأجور والامتيازات الأخرى، تحت ضغوط أزمة الديون الأوروبية وإجراءات التقشف التي أثرت في الطلب على السيارات.

ويفرض قوانين البيئة في الاتحاد الأوروبي خفض معدلات انبعاث الكربون من 120.5 غرام في الكيلو متر حالياً، إلى 95 غراماً بحلول نهاية عام 2020. وتثير التوجهات الخضراء مخاوف من تآكل أرباح القطاع الذي يعاني أساساً تراجع المبيعات، خاصة أن أسعار السيارات الصديقة للبيئة أعلى من التقليدية، ولا يزال حجم الطلب عليها غير واضح.

وقد هبطت نسب السيارات المسجلة في دوائر المرور الأوروبية في أغسطس /‏ آب الماضي بنسبة 8.6% مع ظهور مؤشرات على تراجع عام على أساس سنوي.ويعتقد العاملون في مصنع سيارات بيجو في مدينة ميتز شمال شرق فرنسا أن خطط إنتاج علبة السرعة الخاصة بالسيارات الكهربائية قد لا تعوض الفاقد في مكاسب يحققها المصنع من إنتاج علب السرعة التقليدية.

إضرابات العمال الفصل الأحدث في متاعب القطاع

منح الآلاف من عمال صناعة السيارات الكنديين إجازات مفتوحة، وتم الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال المؤقتين، بالتزامن مع المفاوضات المستمرة بشأن عقد عمل جديد بين شركة «جنرال موتورز» واتحاد عمال السيارات لليوم الخامس على التوالي.

وقال جيري دياس، رئيس نقابة عمال السيارات الكندية (يونيفور)، التي تمثل العاملين في شركة «جنرال موتورز» وغيرها: إن نحو 4500 من أعضاء النقابة قد تم تسريحهم مؤقتاً بسبب الإضراب حتى الآن. وقال: إن ذلك يشمل نحو 2500 عامل في مصنع تجميع سيارات «أوشاوا» في أونتاريو، و2000 شخص يعملون لدى الموردين.

ودخل ما يقرب من 48 ألف عضو في اتحاد عمال السيارات العاملين في «جنرال موتورز» في إضراب منذ أسبوع بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي ليلة السبت قبل الماضي. وأدى الإضراب في مصانع جنرال موتورز الأمريكية إلى تعطيل العمليات في منشآت صناعة السيارات الأخرى، وكذلك لدى بعض مورديها. وقالت الشركة: إنها توقفت عن الإنتاج بالكامل في مصنع أوشاوا، واستغنت مؤقتاً عن 2000 عامل هناك.

ووفقاً لتصريحات دياس، تخطط جنرال موتورز لتسريح 700 عامل إضافي مؤقتاً في مصنع سانت كاثرينز في أونتاريو، يوم الاثنين، وستعمل على «إعادة تقييم» الإنتاج في مصنع «كامي» في أونتاريو الأسبوع المقبل، اعتماداً على طول فترة الإضراب. ومن غير المعروف عدد العمال الذين تأثروا بالإضراب لدى الموردين في الولايات المتحدة. وقال دان فلوريس الناطق باسم جنرال موتورز: إن الشركة تعلم أن الإضراب «يؤثر في مجموعة متنوعة من شركائنا، بما في ذلك موردونا»، لكنه رفض التكهن بشأن عدد العمال الذين تأثروا.

كانت عمليات إغلاق المصانع المحتملة للولايات المتحدة من بين النقاط العالقة الرئيسية للمفاوضات مع اتحاد نقابات العمال. وشملت القضايا الأخرى استخدام جنرال موتورز للعمال المؤقتين والأجور ومساهماتها في برامج الرعاية الصحية.

وقال محللون في سيتي جروب في وقت سابق من هذا الأسبوع: إن الموردين الأكثر تعرضاً للأضرار هم شركات «أمريكان أكسل» و«ماجنا» و«لير» و«أبتيف».

وأبلغت شركة «نكستير»، التي تصنع تجهيزات القيادة والتوجيه، العمال في مصنع بالقرب من ساجينو بولاية ميشيغان يوم الأربعاء أنه سيتم الاستغناء عن بعض العمال مؤقتاً بسبب إضراب جنرال موتورز.

ويقدر محللون في وول ستريت أن الإضراب يكلف جنرال موتورز ما يصل إلى 100 مليون دولار في اليوم. لكن لم يكن له تأثير يذكر في أسهم الشركة حتى الآن. بينما انخفض سهم الشركة بنحو 3٪ خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه ارتفع بنحو 13٪ حتى الآن هذا العام عند نحو 38 دولاراً للسهم.

ابتكار ينقذ شركة من الإفلاس

تمثل نزوات مقتني السيارات واختلاف أمزجتهم تحديات من نوع آخر لصانعي السيارات الذين ينفقون أموالاً طائلة على دراسة نفسية المستهلكين واتجاهات السوق وصرعاته. وكثيراً ما يفشل تصميم ما في جذب العملاء بالحجم المأمول، وقد ينقذ تصميم آخر شركة سيارات من الإفلاس. فقد أنقذت سيارة «كرايسلر» العائلية «الميني فان» الشركة من الانهيار في الثمانينات عندما طرحت أول نسخة من هذه السيارة العائلية الصغيرة عام 1984، لتكون بمنزلة منعطف تاريخي في القطاع سارعت كل الشركات العالمية يومها لتكراره. لكن حصة الميني فان من السوق العالمية تراجعت إلى الحد الأدنى في ظل تهافت المشترين على السيارات الرياضية متعددة الأغراض، وهو ما اضطر المصنعين للبحث عن بدائل أكثر شعبية وأعلى ربحية. وبعد أن ارتفعت حصة سيارات الميني فان من السيارات الجديدة في السوق العالمية إلى حدود7% عام 2000 / توقفت شركات مثل «فورد» و«جنرال موتورز» نهائياً عن إنتاجها، وركزت على السيارات الرياضية رباعية الدفع.

وهكذا بات مستقبل هذه السيارات في عالم المجهول مثلما يحدث في كثير من الطفرات الإبداعية الأخرى.