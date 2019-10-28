3 أيام من التخفيضات الكبرى تعود بنهاية الأسبوع في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تشهد عطلة نهاية الأسبوع القادم انطلاق الدورة السابعة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تعود هذه الفعالية المرتقبة خلال الفترة من ال 31 من أكتوبر حتى ال 2 من نوفمبر، لتمنح المتسوّقين تخفيضات لغاية 90% على الأزياء، ومستحضرات التجميل، ومستلزمات المنزل، والإلكترونيات، ومستلزمات الأطفال، والذهب والمجوهرات وغيرها.

وستشارك أكثر من 500 علامة تجارية في هذه الفعالية التي تنعقد مرتين كل عام، وستقدّم هذه العلامات تحفيضات كبرى وعروضاً ترويجية متميزة في أكثر من 2,000 متجر حول المدينة. وستتاح الفرصة للمتسوقين الذين ينفقون أكثر من 250 درهماً باستخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية، أو بطاقات ماستركارد للخصم المباشر من بنك رأس الخيمة الوطني للفوز باسترداد نقدي لنفقاتهم خلال فترة «3 أيام من التخفيضات الكبرى». وسيحصل كل متسوّق ينفق 250 درهماً باستخدام طرق الدفع الرقمية من بنك رأس الخيمة الوطني (Apple Pay، Samsung Pay، Google Pay، Fitbit Pay، Garmin Pay) على عشر فرص للدخول في السحب، وسيتم اختيار 20 فائزاً خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى».

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى هي واحدة من أبرز الفعاليات المرتقبة ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة، فهي تمنح الزوّار والمقيمين الفرصة للتسوق والاستفادة من العروض الترويجية التي تشهدها دبي. نتقدّم بالشكر لشركائنا على دعمهم المستمر لفعاليات المؤسسة، وندعو الجميع إلى زيارة مراكز التسوّق حول المدينة للاستفادة من هذه العروض الترويجية الرائعة، وانتهاز الفرصة للفوز بالاسترداد النقدي خلال فترة الفعالية.