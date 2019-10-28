شكرا لقرائتكم خبر عن 110 ملايين أرباح «مصرف عجمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل مصرف عجمان أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 110.16 مليون درهم، بتراجع 8%، مقارنة مع 119.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2018. وبلغ صافي الربح في الربع الثالث 22.25 مليون درهم، مقارنة مع 40.8 مليون درهم في الربع الثالث 2018.

وجاء التراجع في الأرباح بسبب الزيادة في المصاريف والتي بلغت 377.7 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2019.

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