شكرا لقرائتكم خبر عن 9.6 % ارتفاع أرباح «الإمارات لقيادة السيارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أرباح «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 9.6% إلى 89.23 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 81.38 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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