«أمازون» تلغي شرط الحد الأدنى لشراء سلع زهيدة لعملاء «برايم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على مدى سنوات قدمت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون» خدمة «البنود الإضافية» أو «آد أون آيتمز» والتي تتضمن وضع حد أدنى لقيمة المشتريات من السلع زهيدة الثمن حتى يتم شحنها، حيث وضعت الشركة حداً أدنى قدره 25 دولاراً لقيمة المشتريات التي يتم شحنها إلى المستخدم مجاناً.

ولكن الشركة الأمريكية أعلنت تقديم تسهيلات جديدة لشراء السلع زهيدة الثمن حيث تتيح الآن لعملاء خدمة العضوية مدفوعة الاشتراك «برايم» شراء أنبوب مرطب شفاه لا يزيد ثمنه عن 1.2 دولار أو معطر جو لا يزيد ثمنه عن 82 سنتاً دون الحاجة إلى شراء مجموعة إضافية حتى تصل قيمة المشتريات إلى 25 دولاراً على الأقل ليتم شحنها إليه مجاناً.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن بريان أولسافسكي المدير المالي للشركة أكد هذا التغيير رداً على سؤال عن تقرير نشره موقع «ري كود» الإخباري في وقت سابق من الشهر الحالي بشأن تغيير قواعد خدمة «البنود الإضافية». وقال المكتب الإعلامي لشركة «أمازون» إنه في حالات كثيرة تكون هذه الصفقات زهيدة الثمن، متاحة لعملاء خدمة «برايم» دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وقال أولسافسكي إن الشركة تقدم «برنامج البنود الإضافية على مستوى العالم.. وما سأقوله هو أننا أعدنا النظر في المنتجات التي يتضمنها وخلال الشهور الستة الماضية قلصنا عدد هذه السلع في الولايات المتحدة». (د ب أ)