4.2 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حقق بنك أبوظبي التجاري أداء قوياً خلال الأشهر التسعة من عام 2019. بحسب النتائج المالية للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الأول من مايو 2019.

وحققت المجموعة صافي أرباح 1.413 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2019. ومقارنة بالربع الثاني من عام 2019، حافظ صافي الأرباح على مستواه بقيمة 1.520 مليار درهم مع استبعاد تكاليف الاندماج لمرة واحدة.

بلغت صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي التجاري 4.196 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة من عام 2019، بتراجع 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، باستثناء تكاليف توحيد العمليات. وبلغ العائد على حقوق المساهمين 11.9% على أساس سنوي.

وبلغ الدخل من العمليات للمجموعة 3.272 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2019 بزيادة 1% عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2019. وبنهاية الأشهر التسعة من عام 2019، بلغ الدخل من العمليات 9.919 مليار درهم مقارنة مع 10.575 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل (باستثناء تكاليف الاندماج) على مستواها عند 35.8% بنهاية الربع الثالث من عام 2019 مقارنة مع 39.8% بنهاية الربع الثاني من عام 2019، وهو ما يعكس تحسناً بمقدار 400 نقطة أساس.

وبلغ صافي القروض والسلفيات 250 مليار درهم، وبلغت ودائع العملاء 263 مليار درهم.

وشكلت إيداعات العملاء (في الحسابات الجارية وحسابات التوفير) 37.5% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع 33.1% بنهاية العام الماضي.

وحققت مستويات عالية من السيولة، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 95.0%، كما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 121.2 %، بما يتخطى الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تبلغ 100%.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 16.57%، بينما بلغت نسبة الشق الأول 13.19% وقاعدة رأسمال قوية، بما يتماشى مع متطلبات الجهات التنظيمية للبنوك المحلية المؤثرة في النظام المصرفي (DSIB).

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2.43% ونسبة تغطية المخصصات 106.8%. وبلغت نسبة تكلفة المخاطر 0.75% مقارنة مع 0.72% بنهاية العام الماضي.

11.9 % عوائد المساهمين

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: يعكس الأداء الجيد للبنك في الربع الثالث من هذا العام الأسس القوية للمجموعة المصرفية الجديدة. وفي ظل البيئة الاقتصادية السائدة التي تتسم بالتحديات، حقق البنك صافي أرباح بلغت 4.196 مليار درهم، واستمر في تحقيق عوائد مجزية على حقوق المساهمين بلغت 11.9%.

يواصل بنك أبوظبي التجاري المضي بخطى واثقة نحو استكمال عملية توحيد الأعمال تحت مظلة مجموعة بنك أبوظبي التجاري الجديدة، إذ نجحنا خلال خمسة أشهر فقط من اكتمال عملية الاندماج القانوني مع بنك الاتحاد الوطني، في الأول من مايو 2019، في توحيد شبكة الفروع وأجهزة الصرّاف الآلي، وإضفاء هوية بنك أبوظبي التجاري على كافة منصات الخدمات المصرفية التابعة للبنك.

وبالفعل، فقد بدأنا منذ مطلع أكتوبر الجاري تقديم الخدمات المصرفية لعملائنا عبر شبكةٍ موسّعة تضمّ 72 فرعاً وأكثر من 450 جهاز صرّاف آلياً، توفّر جميعها خدمةً استثنائية وموحّدة لكافة العملاء، سواء أكانوا عملاء سابقين لدى بنك الاتحاد الوطني أو من عملاء بنك أبوظبي التجاري، وهو إنجاز مهم للغاية وخطوة بارزة نحو تعزيز التجربة المصرفية لأكثر من مليون عميل، تضمّهم اليوم مجموعة بنك أبوظبي التجاري بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل وتفانيهم المتواصل الذي أثمر تنفيذ هذه المَهامّ المُعقّدة بكل سهولةٍ ويسر.

ومن هذا المُنطلق، فإننا نتطلّع قدماً إلى إنجاز عملية توحيد الأعمال بالكامل بحلول الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يعني اختصار الفترة الزمنية إلى ما يقارب 17 شهراً قبل الموعد الذي كنّا قد أعلنّا عنه مسبقاً. ونتيجة للوتيرة المتسارعة التي شهدتها أعمالنا، رفعنا قيمة الوفورات المُستهدفة من الاندماج (Cost Synergy Target) من تقييمٍ أولي بلغ 615 مليون درهم سنوياً، إلى 840 مليون درهم سنوياً، وهو ما أسهم في تسريع توحيد الأعمال بشكلٍ ملحوظ ورفع قيمة حقوق المساهمين.

أصول المجموعة

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قال ديباك كوهلر كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، حافظت ميزانيتنا العمومية على وضعها القوي، حيث بلغ إجمالي أصول المجموعة 407 مليارات درهم كما في ال 30 من سبتمبر 2019. وبعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال يواصل البنك عملية تخصيص سعر الشراء الشاملة (PPA)، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول الربع الأول من عام 2020.

ويُعود انخفاض صافي القروض بنهاية الأشهر التسعة الأولى إلى ارتفاع وتيرة عمليات السداد. وواصل بنك أبوظبي التجاري التزامه بعدم تجديد الودائع لأجل عالية التكلفة، مع الاستمرار في التركيز على نمو الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي بلغت 98 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، أي ما يعادل 37.5% من إجمالي ودائع العملاء. وحافظ البنك على سيولة قوية، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 95.0%، ونسبة تغطية السيولة 121.2%.

وفي إطار استراتيجيتنا الرامية إلى التركيز على الاستفادة من فرص الأعمال في دولة الإمارات، بدأ بنك أبوظبي التجاري بالفعل التخارج من أعماله المصرفية خارج الدولة. فبعد بيع أغلبية الأعمال والأنشطة المصرفية التابعة للمجموعة في الهند لمصلحة بنك «دي سي بي»، نمضي قدماً في عملية التخارج بالكامل من عملياتنا في السوق الهندي. كما شرعنا أيضاً في عملية التخارج من أعمالنا في كلٍّ من قطر والكويت، واتخذنا الإجراءات اللازمة لإبلاغ السلطات المعنية بالشكل اللازم.



رفع قيمة الوفورات



أكد ديباك كوهلر كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري أنه في ظل التقدّم الكبير الذي حقّقته مجموعة بنك أبوظبي التجاري الجديدة على صعيد عملية توحيد الأعمال، شهدنا في الربع الثالث من عام 2019 إنجازاتٍ مهمّة للمجموعة، كان أبرزها رفع قيمة الوفورات المُستهدفة من الاندماج، والذي جاء بمنزلة دلالةٍ واضحة على الفوائد الملموسة التي بدأنا حصدها من عملية الاندماج، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانتنا على المدى الطويل.



1397 مواطناً في المجموعة

تُوظّف مجموعة بنك أبوظبي التجاري 1,397 مواطناً في مختلف إداراتها وأقسامها، وحافظنا في مجموعة بنك أبوظبي التجاري على الرواتب والمزايا لكافة الموظفين المواطنين، ودمجهم في الهيكل المؤسسي الجديد، وتَشغَل الكوادر المواطنة مناصب إدارية على كافة الصعد والمستويات، بما في ذلك 30% من المناصب الرئيسية للإدارة العليا ولجنة الإدارة التنفيذية، وحققت المجموعة إنجازات متميزة في مجال تمكين المرأة الإماراتية، حيث تشكّل المواطنات 77% من مجموع موظفيها المواطنين، وبلغت نسبة التوطين لدى مصرف الهلال أكثر من 47%، وهي النسبة العليا مقارنةً بجميع البنوك العاملة في الدولة.