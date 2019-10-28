ربط جميع خدمات «اقتصادية عجمان» الرقمية بالهوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

دخلت الهوية الرقمية لدولة الإمارات حيّز التنفيذ لكافة الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي بربطها مع نظام الهوية الرقمية، وذلك مباشرةً بعد إبرام الدائرة مؤخراً اتفاقية تعاون مع حكومة عجمان الرقمية ودبي الذكية، وتُعد هذه خطوة إضافية في سبيل تحقيق استراتيجية الدائرة الرامية إلى تطوير بيئة ممارسة الأعمال، وتُؤكّد الحرص على مواكبة توجهات الحكومة نحو التحوّل الرقمي، وسعي الدائرة لتبسيط الإجراءات وإسعاد المتعاملين، حيث توفّر الهوية الرقمية حساباً واحداً لمختلف الخدمات الحكومية المرتبطة بالنظام.

وقال سعود الشمّري مدير إدارة التسجيل التجاري: ندعو المتعاملين إلى التسجيل في الهوية الرقمية، وتفعيلها عن طريق التوجّه إلى أي من مراكز الخدمة المنتشرة في عجمان مع حمل بطاقة الهوية، أو زيارة منصة «باشر» في جمعية أسواق عجمان التعاونية في منطقة الرميلة هذا الأسبوع من الساعة ال 2 ظهراً حتى الساعة ال 8 مساءً.