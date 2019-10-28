شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«التوطين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” وقع بنك الإمارات دبي الوطني، ووزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم تقدم Liv، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، بموجبها مجموعة من المزايا الحصرية لمواطني الدولة في إطار مبادرة «أبشر» التي أطلقتها الوزارة.

وقع مذكرة التفاهم كل من هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ ومحمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة.

وستتعاون Liv، ومبادرة «أبشر» لإطلاق برنامج فريد وحصري لمواطني دولة الإمارات العاملين في القطاع الخاص.

وقال القاسم: باعتبار أن من شأن الشراكة الجديدة أن تتيح للمنصة إثراء خدماتها وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات المجزية للمواطنين المتمرسين في استخدام أحدث التقنيات والذين يسهمون في اقتصاد دولة الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«التوطين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.