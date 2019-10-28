«دبي للإيداع».. أول شركة إيداع مركزي مستقلة في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت شركة سوق دبي المالي (ش. م. ع.) على الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع لتأسيس شركتها الجديدة لخدمات الإيداع، شركة دبي للإيداع (ذ. م. م.) كأول شركة مستقلة في مجال خدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتماشى مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (19/‏ر م) بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي الصادر في عام 2018.

يأتي تأسيس شركة «دبي للإيداع» في إطار عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق لخدمات ما بعد التداول في السوق بما يكرس مكانته في قيادة جهود التطوير في قطاع أسواق المال محلياً وإقليمياً. وتعكف «دبي للإيداع» حالياً على إعداد أطر العمل التشغيلية الخاصة بها تمهيداً لبدء نشاطها رسمياً في المرحلة المقبلة بما يوفر للمستثمرين مجموعة متنوعة من الخدمات ذات الصلة بنشاط إيداع الأوراق المالية، بما في ذلك طلب الحصول على رقم مستثمر في السوق، خدمة العملاء، ومدفوعات الأرباح النقدية.

وتعد «دبي للإيداع» إحدى الشركات المنضوية تحت مظلة شركة «دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة» (ذ. م. م.)، المعنية بخدمات ما بعد التداول، كما تضم أيضاً شركة دبي للمقاصة (ذ. م. م.) المعنية بتقديم خدمات التقاص المركزي، والتي يُنتظر أن يتم تدشين نشاطها التشغيلي في وقت لاحق من العام الجاري عقب استكمال التراخيص المطلوبة كافة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «خطوة أولى لتنفيذ خطة واسعة النطاق لتطوير وإعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. وفي تقديرنا فإن هذه المبادرة ستوفر الأساس المتين لنقلة نوعية على صعيد عمل الشركة بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2021، ويواكب السمة الديناميكية لقطاع أسواق المال على المستوى العالمي بما تحمله معها من فرص وتحديات.»

تجدر الإشارة إلى أن شركة سوق دبي المالي (ش. م. ع.) أعلنت في مارس الماضي عن الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول بالتزامن مع احتفالها بمرور 19 عاماً على تأسيس السوق.

بدورها قالت مريم فكري، المدير العام لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة وشركة دبي للإيداع: «يمثل الترخيص خطوة مهمة في مسيرة تطوير خدمات ما بعد التداول في الإمارات بما يرسخ ريادة وتميز السوق في مجال خدمة العملاء، الأمر الذي يلمسه المتعاملين كافة معنا على مدى السنوات الماضية. إن تأسيس شركة دبي للإيداع ككيان قانوني مستقل سيعزز من آليات حماية الأوراق المالية العائدة للمستثمرين والمودعة لدى مركز الإيداع، كما يمهد الطريق لاستكمال تنفيذ خطة إعادة التنظيم عبر إطلاق شركة التقاص المركزي (دبي للمقاصة). وقد أنجز السوق بالفعل إجراءات ترخيص الشركة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ويعكف حالياً على استكمال المتطلبات التقنية اللازمة وكذلك الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لبدء نشاطها رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري.»