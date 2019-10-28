562 مليوناً إيرادات «الزجاج» خلال 5 سنوات بنمو 36%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكنت «زجاج» التابعة لدبي للاستثمار من الاستحواذ على حصة سوقية بنسبة 45%، ما ساعدها على تعزيز مكانتها، وإعطاء زخم قوي لأعمال الزجاج المتنامية للمجموعة. وسجل أداء أعمال الزجاج نمواً في الإيرادات من 412 مليون درهم إلى 562 مليون درهم، ما يعني تحقيق معدل نمو سنوي مركب بلغ 35.8% على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

وتقدم «زجاج» حلولاً لمنتجات الزجاج عالية الجودة الموجهة لمجموعة واسعة من الصناعات، بدءاً من أعمال الإنشاءات وصولاً إلى السيارات، من خلال خمس منشآت إنتاجية لشركات الزجاج، والتي تضم «شركة الإمارات للزجاج»، و«لومي للزجاج» والشركة السعودية الأمريكية للزجاج و«إنسولير الإمارات» و «شركة الإمارات للزجاج المسطح». وتواصل الشركة توسعها الطموح في طاقاتها الإنتاجية عبر مختلف الشركات التابعة لها، لتلبية احتياجات الشركات من أنواع الزجاج التي تستخدم في الأغراض المعمارية والزجاج المسطح. وتماشياً مع المبادرات الحكومية التي تشجع شركات التصنيع على اغتنام الفرص المحلية المتاحة، كثفت الشركات التابعة لشركة «زجاج ذ. م. م.» جهودها، وحفزت طاقتها الإنتاجية المحلية، وتمكنت من إنتاج ما مجموعه 14,157 مليون متر مربع في العام الماضي.

وقال عبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي -الصناعات في دبي للاستثمار: من خلال دمج خبرتنا الواسعة مع رؤيتنا الطموحة، فقد اعتمدت «زجاج» على استراتيجيات نمو مستدامة، بهدف تسريع الطلب الكلي على الزجاج، كبديل عالي الكفاءة للطاقة في قطاع البناء. ووفق التقارير الصادرة عن أوساط الصناعة، فإن سوق الزجاج المسطح المستخدم على نطاق واسع في قطاع البناء، يستعد لمرحلة من النمو القوي، حيث من المحتمل أن يتجاوز حجم مبيعاته مستوى 130 مليار دولار بحلول عام 2024.

وكانت شركة الإمارات للزجاج قد طرحت منتجات جديدة، وتستهدف حصة سوقية قدرها 35%، مقارنة بالحصة التي سجلتها العام الماضي بنسبة 31%. وبصفتها المورد الرئيسي للزجاج المطلي الموفر للطاقة على مستوى منطقة الخليج، ووجودها في الأسواق حول العالم، تتولى شركة الإمارات للزجاج حالياً إدارة منشأة إنتاجية تبلغ مساحتها 60,000 قدم مربعة في منطقة القوز الصناعية، وخط لطلاء الزجاج القابل للضبط على مساحة 32,825 قدم مربعة في مجمع دبي للاستثمار يعمل منذ عام 2010.



توسع عالمي

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وتقوم شركة الإمارات للزجاج في الوقت الراهن بتوريد الزجاج والحلول ذات الصلة لدول مجلس التعاون الخليجي، مثل السعودية وعمان والكويت، كما وصلت إلى أسواق أذربيجان وأستراليا وكينيا ولبنان وتركيا والهند وسريلانكا وباكستان وبنجلاديش وشرق وجنوب إفريقيا وكندا. وكان «إعمار سكاي فيو» في دبي أحدث المشاريع الكبرى لشركة الإمارات للزجاج، إلى جانب أخرى، مثل مجمع الوزارات في الكويت، والبيت الزجاجي في الحديقة القرآنية بدبي، ومركز القيادة والتحكم التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأبراج ITCC وMAAD في السعودية.



600 طن يومياً



وتبلغ مساحة منشأة التصنيع الجديدة في شركة الإمارات للزجاج المسطح التابعة لشركة «زجاج» في أبوظبي بدولة الإمارات 320,000 قدم مربعة، بطاقة إنتاجية 600 طن يومياً من الزجاج المصقول ذي الجودة العالية والملون والمعالج بالليزر، وما يزيد على 190,000 طن من منتجات الزجاج سنوياً.