«البنوك» و«العقار» يقـودان سوق دبي إلى المنطقة الخضراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

قاد سهما «دبي الإسلامي»، و«إعمار العقارية»، مؤشر سوق دبي المالي للمنطقة الخضراء بنسبة 0.13% بمستهل تداولات الأسبوع، في مقابل تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.28% بضغط من «أبوظبي الأول»، وسط سيولة ضعيفة بأقل من 200 مليون درهم.

شهدت الجلسة تحركات لبعض الأسهم التي ظهرت نتائجها المالية، مثل «رأس الخيمة العقارية» الذي صعد 2.22%، بعد نمو أرباح الشركة بنسبة 439% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وفي المقابل، تراجع سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 2.4%، عقب تسجيل الشركة خسائر متراكمة بنسبة 23.47% من رأس المال، لتستحق بذلك العلامة الصفراء على شاشة التداول في سوق دبي.

ولم ينفك المستثمرون الأجانب (غير العرب) عن عمليات الشراء، بعد أن ضخوا في الأسواق نحو 26 مليون درهم محصلة شراء ( 20.76 مليون درهم في دبي، و5.13 ملايين درهم في أبوظبي).

وتركزت الشهية الأجنبية على أسهم «إعمار مولز»، و«ديار» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين 185 مليون درهم، منها 124.6 مليون درهم في دبي، و60.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 187.4 مليون سهم، توزعت بواقع 140 مليون سهم في دبي، و47.4 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 58 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.13% عند مستوى 2787.64 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والاتصالات.

وصعد قطاع العقار 0.14% نتيجة صعود سهم «إعمار العقارية» 0.22%، و«إعمار مولز» 1.03%، و«الاتحاد العقارية» 0.32%، و«داماك» 0.33%، وذلك في مقابل تراجع «أرابتك» 4.52%، و«ديار» 0.26%.

وصعد قطاع البنوك هامشياً 0.08% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.19%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير، في الوقت الذي ارتفع «جي إف إتش» 0.91%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.6% مع نمو سهم «دبي للاستثمار» 0.78%، و«سوق دبي المالي» 0.45%، بالرغم من تراجع «شعاع كابيتال» 1.07%.

وسجل قطاع النقل ارتفاعاً هامشياً 0.08% مع ارتفاع سهم «أرامكس» 0.75%، فيما انخفض «العربية للطيران» 0.73%.

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.28% إلى مستوى 5148.54 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.

وهبط قطاع البنوك 0.43% نتيجة هبوط سهم «أبوظبي الأول» 0.77%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.75%.

كما نزل قطاع الطاقة 0.21% بعد نزول سهم «دانة غاز» 0.43%، و«طاقة» 2.86%، وذلك في مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.15%.

وفي المقابل، استقر سهم «اتصالات»، وارتفع قطاع العقار 0.14% بعد استقرار «الدار»، كما زاد قطاع الاستثمار 0.4% نتيجة نمو سهم «إشراق» 1.34%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي، بنحو 25 مليون درهم، مغلقاً عند 5.33 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بسيولة بقيمة 23.15 مليون درهم، مغلقاً عند 1.9 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 10.8 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 12.5 درهم.

وفي سوق أبوظبي تصدر سهم «واحة الزاوية» المدرج في السوق الثانية التداولات ب10.7 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 2.43 درهم، تلاه سهم «منازل» بسيولة بقيمة 8 ملايين درهم، وارتفع بنسبة 1.87% عند 0.435 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 7.7 مليون درهم، مغلقاً عند 5.32 درهم.

وسجل سهم «الإثمار» الارتفاع الأكثر بنسبة 10.34% مغلقاً عند 0.256 درهم، وبالعكس، جاء سهم «أرابتك» في مقدمة المتراجعين.

وكان أكبر الرابحين سهم «أبوظبي لبناء السفن»، مرتفعاً بنسبة 10.87% ومغلقاً عند 2.04 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» التراجع الأكثر بنسبة 10% مغلقاً عند 0.89 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 30.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 25.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و4.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 30.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.98 مليون درهم محصلة بيع العرب، و28.69 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

هذا، وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 23.8 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 6.78 ملايين درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 23.8 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 6.78 ملايين درهم محصلة شراء.