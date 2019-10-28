ارتفاع الأسعار يقلص مساعدات أستراليا لمشتري المنازل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام برنامج حكومي في أستراليا، يهدف إلى مساعدة مشتري المنازل للمرة الأولى، بخفض الدعم بما يزيد قليلاً على نصف قيمة متوسط سعر العقار في سيدني، حيث تزدهر سوق العقارات.

وأفادت «بلومبيرج» الأحد، بأن البرنامج الحكومي سيضمن قيام المشترين بشراء عقار، بعد إيداع نسبة 5% فقط من ثمنه.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة، الأحد، فإن السقف السعري للبرنامج بالنسبة للعقارات في سيدني، هو 700 ألف دولار أسترالي (478 ألف دولار أمريكي)، وهو ما يتناقض مع متوسط قيمة العقار البالغة 1.2 مليون دولار في المدينة، حيث تبلغ تكلفة المنزل العادي 1.4 مليون دولار، بحسب مؤسسة «كورلوجيك»، مزودة بيانات العقارات. (د ب أ)