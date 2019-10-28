شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتسلم رئاسة المجلس العالمي لطيران رجال الأعمال « إيباك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تقلد علي أحمد النقبي المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، منصب رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي لطيران رجال الأعمال (إيباك)، ليكون بذلك أول عربي يتقلد هذا المنصب. وسيترأس النقبي رئاسة المجلس العالمي لمدة ثلاث سنوات، على أن يبدأ سريان الإعلان في يناير 2020، حيث سيكون أول عربي يتولى هذا الدور داخل المجلس العالمي، لذلك فهذه شهادة مهمة على تطوير الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعمل علي أحمد النقبي سابقاً في منصب نائب رئيس «إيباك» لمدة 3 سنوات.

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