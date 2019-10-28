شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز نتائج مسح سوق العمل الجديد فى 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منتدى البحوث الاقتصادية، نتائج مسح سوق العمل المصري لعام 2018، والذي شمل عينة لأكثر من 61 ألف مواطن، منهم الأسر المتواجدة بالمناطق الأكثر فقرا، من أجل دراسة درجة التأثير بالتغيرات الاقتصادية، بمعدل استجابة بلغ 98% بين الأسر موضوع المسح.

وأبرز الدكتور راجي أسعد الاستاذ بجامعة مينسوتا وعضو منتدى البحوث الاقتصادية، أبرز نتائج مسح سوق العمل وتطور سوق العمل في الفترة من 1998 وحتى 2018، وكان أبرزها:

- تراجع ضغوط عرض العمالة بشكل ملحوظ نتيجة تغير الهيكل العمري للسكان.

- تراجع معدلات الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة أوائل الثمانينات ترتب عليه زيادة نسبة الفئة العمرية بين الشباب طوال الـ30 عاما الماضية.

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- العشر سنوات المقبلة ستشهد عودة ضغط الطلب على العمالة.

- ارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير الرسمي وصل إلى 13% عام 2018

- تراجع معدلات العمالة غير المنتظمة نتيجة تحسن الاقتصاد وعمل الموظفين لفترات أطول.

- موظفي الحكومة أعلى القطاعات رضا عن العمل عام 2018.

- كلما ارتفع مستوى التعليم بين الذكور كلما تراجعت معدلات العمل بالقطاع غير الرسمي.