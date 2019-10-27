شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن رجل الأعمال التايلندى فيشاى سريفادانابرابها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مثل هذا اليوم من عام 2018 مصر رجل الأعمال التايلندى ومالك نادى ليستر سيتي فيشاى سريفادانابرابها فى حادثة سقوط لمروحيته على ملعب كينغ باور.





فى هذا التقرير نتعرف على هذا الرجل ودوره وأهم أعماله:

وفيشاى سريفادانابرابها (4 أبريل 1958 - 27 أكتوبر 2018)، كان ملياردير تايلندى ورجل أعمال كما كان مالك نادى ليستر سيتى، تُوفى إثر سقوط طائرته المروحية بعد إقلاعها من ملعب كينغ باور.

وترعرع فيشاي- حسب ويكبيديا- فى عائلة صينية تايلاندية فى العاصمة التايلاندية بانكوك، هو مؤسس ومالك ورئيس مجلس إدارة كينغ باور وديوتى فرى شوب.

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وبلغت قيمة ثروته قبل موته 3.3 مليار دولار أمريكى فكان بهذا سابع أغنى شخص فى دولته الأم تايلاندا.

اشترى فيتشاى النادى الإنجليزى لكرة القدم ليستر سيتى فى أغسطس 2010 بعدَ ما وقعَ مع الفريق على صفقة رعاية قميصه لمدة ثلاث سنوات، عُيّن فى العاشر من فبراير عام 2011 كرئيسٍ للنادى وكمستثمر فيه كذلك، ابنهُ هوَ آيوات وهو هو نائب الرئيس فى الفريق.

وتوفى يوم السبت الموافق لـ27 أكتوبر 2018 إثر تحطم مروحيته واحتراقها فى موقف سيارات ملعب ليستر سيتى بعد إقلاعها من على المستطيل الأخضر.