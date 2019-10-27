شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ظهور النفط فى الكويت والتحالف مع بريطانيا لاستخراجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت بريطانيا امتياز استخراج البترول، في مثل هذا اليوم 27 أكتوبر عام 1913 .

كان حاكم الكويت الشيخ مبارك بن صباح الصباح (1837 - 28 نوفمبر 1915)؛ هوحاكم الكويت السابع والمؤسس الحقيقي لها.

تولى الحكم في 17 مايو 1896 ولُقب «بمبارك الكبير» و «أسد الجزيرة». ازدهرت الكويت في عهده تجاريًا، وشيدت فيها أولى المدارس النظامية، كما شُيد في عهده أولى المستشفيات الطبية وفق المعلومات المتداولة.

بداية منحه امتياز البترول لبريطانيا سبقه اتفاقية حماية معها تم إبرامها في 23 يناير 1899 ،ورسميا في نوفمبر 1902 أعلنت بريطانيا اتفاقية الحماية بينها وبين الكويت.

بعد تولى الشيخ احمد الجابر الصباح الحكم وفي الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 1934، وقع وثيقة كان يتوقع لها أن تزيد ثروة الكويت وأهميتها الدولية.

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ومنحت الاتفاقية امتياز التنقيب عن النفط الى شركة نفط الكويت المحدودة التي كانت قد تأسست كشركة مساهمة خاصة بين شركة بريتيش بتروليوم وشركة نفط الخليج (جلف أويل الأمريكية وهي شركة شيفرون حاليا).

وقد استمرت مفاوضات حق الامتياز لأكثر من عقد من الزمن وكان أحد أسباب التأخير هو الحرب العالمية الثانية فبعد هذه الحرب تحولت الكويت من دولة صحراوية فقيرة الى دولة غنية حديثة، ثم بدأت بشائر اكتشاف أول حقل نفطي في الكويت بعد مسح جيولوجي للمنطقة أجرته شركة نفط الكويت المحدودة وذلك بناءا لتقرير فني ل "كوكس و رودس".

وفي ضوء هذا التقرير تحولت الأنظار الى منطقة برقان وتم اجراء عمليات حفر فيها عام 1937 ومطلع 1938. وفي الثاني والعشرين من فبراير 1938 كانت المنطقة على موعد تاريخي حيث تم اكتشاف النفط في برقان. وكان الاكتشاف الأول هو بئر برقان الأول ، منذ ذلك الاريح اصبحت الكويت من كبرى منتجى ومصدرى النفط فى العالم .