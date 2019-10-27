شكرا لقرائتكم خبر عن فوزى عبد الجليل رئيسا لشعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت الجمعية العمومية لشعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية ، فوزى عبد الجليل ، رئيسا للشعبة، ومتي بشاي، وهيثم السميح نائبين أول وثان وأحمد تيسير سكرتيرا عاما للشعبة .

جاء ذلك خلال جلسة إجراءات تشكيل مجلس ادارة الشعبة التي ترأسها المهندس سامح زكي ، نائب رئيس غرفة القاهرة بمشاركة أحمد الوسيمى ، ووليد رمضان عضوا مجلس إدارة غرفة القاهرة لمدة 4سنوات قادمة حسب لائحة الغرف التجارية .

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وجاء اختيار مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية ودون اللجوء الي صندوق الاقتراع ، فيما قال متي بشاي ، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد ، عقب تشكيل مجلس إدارة الشعبة أن تشكيل الشعبة تأخر كثيرا .

وأضاف بشاي ، أن الشعبة ستعمل من خلال خطة مدروسة لإفادة هذا القطاع والقطاعات المرتبطة به وستطرح رؤيتها علي مجلس ادارة الغرفة في الأيام القادمة بعد أن أصبحت كيان رسمي معترف به يستطيع الدفاع عن قطاع الأدوات الصحية بالطرق المشروعة بما يحقق المصلحة العامة ، مشددا على أن

الفترة القادمة ستشهد مجهودات كبيرة من الشعبة لتنمية وتطوير قطاعها من خلال بحث حل المشاكل التي يعاني منها القطاع .