موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 27-10-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 27-10-2019، العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة على رأسها استعداد قطاع البترول المصرى لإعادة إعمار القطاع النفطى فى العراق من خلال العديد من الشركات بجانب المعارض التى شاركت فيها هيئة تنمية الصادرات. قطاع البترول يساهم فى إعادة إعمار القطاع النفطى الليبى هيئة تنمية الصادرات تنظم منتدى التعاون الاقتصادي المصري الصيني بمشاركة 27 شركة "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 18.7 مليار جنيه Advertisements "رجال الأعمال": فرص واعدة للتعاون الاقتصادى المصرى الصينى فى التصدير لأفريقيا غرفة الشركات: مصلحة الضرائب ستقوم بحملة توعية عن رد ضريبة المشتريات للسائحين إنشاء مصنع جديد لميتالكو على مساحة 100 ألف متر بالتبين توقيع برتوكول لتطوير وحدة الحامض بشركة الدلتا للأسمدة بـ120 مليون دولار طارق توفيق: الاقتصاد المصرى تجاوز صدمات مختلفة ويحتاج لسيناريو أكثر استدامة

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