شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي - 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ملامسة سهم مصرف الإنماء (1150) لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، تراجع السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.37% بما يعادل -0.08 ريال ، وجاء هذا الانخفاض وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 22.00 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 23.70 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.24 ومستوى المقاومة 22.70 .