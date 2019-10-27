شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.59% بما يعادل 0.06 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى المتوسط والقصير ، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 10.48 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.63 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.63 ومستوى المقاومة 10.48 .