شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.59% بما يعادل 0.06 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى المتوسط والقصير ، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 10.48 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.63 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.63 ومستوى المقاومة 10.48 .
كانت هذه تفاصيل خبر كيان السعودية يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 27-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.