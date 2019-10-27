شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الراجحي (1120) في آخر جلساته ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 0.20 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة اختراقه لخط اتجاه هابط على المدى القصير ، وليؤكد السهم على تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 60.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 66.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 61.40 ومستوى المقاومة 63.70 .