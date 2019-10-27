شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.01% بما يعادل 0.54 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع الدعم الإيجابي المتواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.22 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 19.22 .
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