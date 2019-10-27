شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم صناعة الورق (2300) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.71% بما يعادل 0.26 ريال ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول ، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 10.56 ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.56 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 8.93 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.11 ومستوى المقاومة 10.56 .
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