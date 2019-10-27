شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 27-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع من انخفاض سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.05 ريال ، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9.60 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.18 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.60 ومستوى المقاومة 10.18 .